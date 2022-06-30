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2 часа назад

FT: Индия и Китай рискнут помешать коварному плану G7 против РФ

Ura.Ru

Индия и Китай скорее всего помешают реализации плана G7 по ограничению цен на российскую нефть. В качестве решения проблемы страны могут предоставить России свои транспортные средства. Об этом пишет газета Financial Times.

FT: Индия и КНР рискнут помешать плану G7 против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если российские нефтяные грузы фактически окажутся под запретом для большей части мирового танкерного флота, Индия и Китай, вероятно, захотят продолжить торговлю с предоставлением собственных судов или же Россия сможет использовать свои», — высказали свое предположение опрошенные FT аналитики. При этом газета опубликовала мнение представителя ЕС, который считает, что убедить другие государства и крупных страховщиков поддержать предложенную идею будет достаточно сложно.

Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации ЕС утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Президент России Владимир Путин считает, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире.

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