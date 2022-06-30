Порошенко угодил в скандал в Лондоне

Экс-президент Украины Петр Порошенко попал в скандал во время семейного ужина в ресторане дорогой гостиницы Великобритании. Об этом сообщает ТСН.

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Порошенко оказался не готов к пристальному вниманию со стороны журналистов. В свою очередь его супруга пыталась отобрать у корреспондента телефон, на который та снимала происходящее.

«Мы приехали сегодня три часа назад. А через 5 часов уезжаем, потому что мы забираем машины», — сказал Порошенко.

Автор сюжета упрекает экс-президента в том, что тот находится в безопасности, на что Порошенко возражает, что он «на фронте».

Ранее Порошенко был замечен на прогулке по Лондону после того, как сумел сбежать из страны. Его заметили в компании с девушкой.