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5 часов назад

Порошенко застукали за ужином в элитном ресторане Лондона

Ura.Ruиещё 2

Экс-президент Украины Петр Порошенко попал в скандал во время семейного ужина в ресторане дорогой гостиницы Великобритании. Об этом сообщает ТСН.

Порошенко угодил в скандал в Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Порошенко оказался не готов к пристальному вниманию со стороны журналистов. В свою очередь его супруга пыталась отобрать у корреспондента телефон, на который та снимала происходящее.

«Мы приехали сегодня три часа назад. А через 5 часов уезжаем, потому что мы забираем машины», — сказал Порошенко.

Автор сюжета упрекает экс-президента в том, что тот находится в безопасности, на что Порошенко возражает, что он «на фронте».

Ранее Порошенко был замечен на прогулке по Лондону после того, как сумел сбежать из страны. Его заметили в компании с девушкой.

Ранее Порошенко отреагировал на решение Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает «Федеральное агентство новостей». По мнению экс-президента, лидеры западных стран пытаются «слить» Киев в Евросоюз.

В мире,Безопасность,Петр Порошенко,Еврокомиссия,ЕС,
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