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1 час назад

Украина получила грант от США на $1,3 млрд для финансирования бюджета

ТАСС

Украина получила от США грант на сумму в $1,3 млрд для финансирования бюджетных расходов. Об этом сообщил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина получила грант от США на $1,3 млрд
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

"Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку", - написал Шмыгаль на своей странице в Twitter. "Только что получили грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета на $7,5 млрд", - сообщил украинский премьер.

Национальный банк Украины сообщил 21 июня, что суммы предоставленных Украине кредитов Международного валютного фонда (МВФ), ЕС, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и иностранных правительств с начала в конце февраля российской спецоперации к середине июня превысили $7 млрд, а суммарно оказанная и обещанная финансовая помощь оценивается в сумму около $30 млрд.

В мире,Денис Шмыгаль,Джозеф Байден,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ЕС,
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