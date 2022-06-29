Украина получила грант от США на $1,3 млрд

"Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку", - написал Шмыгаль на своей странице в Twitter. "Только что получили грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета на $7,5 млрд", - сообщил украинский премьер.