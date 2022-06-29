Украина получила грант от США на $1,3 млрд

Украина получила от США грант на сумму в $1,3 млрд для финансирования бюджетных расходов. Об этом сообщил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку", - написал Шмыгаль на своей странице в Twitter. "Только что получили грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета на $7,5 млрд", - сообщил украинский премьер.
Национальный банк Украины сообщил 21 июня, что суммы предоставленных Украине кредитов Международного валютного фонда (МВФ), ЕС, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и иностранных правительств с начала в конце февраля российской спецоперации к середине июня превысили $7 млрд, а суммарно оказанная и обещанная финансовая помощь оценивается в сумму около $30 млрд.