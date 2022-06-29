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3 часа назад

Байден не поздоровался с президентом Южной Кореи на саммите НАТО

Елена Прошина

Президент США Джо Байден прошел мимо лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля, не поздоровавшись, на саммите НАТО, которой прошел 29-30 июня в Испании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее видео, опубликованное корейским телеканалом Yonhap News TV.

На кадрах, которыми поделилось агентство, видно делающего шаг навстречу Байдену президента Южной Кореи. Юн видимо хотел поприветствовать главу США, но тот прошел мимо него и обратился к лидеру Болгарии Румену Радеву.

Падение Байдена с велосипеда попало на видео

Данный конфуз стал не первым для Байдена на саммите в Мадриде. Ранее президент США оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе, и нарушил королевский протокол при встрече с королем Филиппом VI и королевой Летисией.

Отметим, что Юн стал первым лидером Южной Кореи, принявшим участие в саммите альянса. В его администрации заявляли, что присутствие южнокорейского на собрании НАТО не является признаком готовности страны вступить в объединение и говорит только о «стремлении государства расширить свое присутствие в мировом сообществе».

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