Белый дом хочет воспользоваться ситуацией на Украине, сделав из нее «козла отпущения». Об этом заявил член турецкой Партии родины Аднан Акфират.

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«США, похоже, теряют контроль над странами-членами Евросоюза. Поэтому, чтобы укрепить свою власть над Европой, США, игнорируя предупреждение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, решили сделать из Украины козла отпущения», — считает Акфират, передает газета China Daily.

Автор текста пишет о том, что Вашингтон оказался в трудном положении «из-за амбиций, которые оказались далеко за пределами их возможностей». Именно в результате разжигания конфликта на Украине произошел раскол между Штатами и их европейскими союзниками. В сложившейся ситуации Вашингтону ничего не остается кроме как продолжать «поддерживать Киев», заключил Акфират.