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3 часа назад

China Daily: США пытается сделать из Украины «козла отпущения»

Ura.Ru

Белый дом хочет воспользоваться ситуацией на Украине, сделав из нее «козла отпущения». Об этом заявил член турецкой Партии родины Аднан Акфират.

Остался только один вариант: названа роковая ошибка США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США, похоже, теряют контроль над странами-членами Евросоюза. Поэтому, чтобы укрепить свою власть над Европой, США, игнорируя предупреждение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, решили сделать из Украины козла отпущения», — считает Акфират, передает газета China Daily.

Автор текста пишет о том, что Вашингтон оказался в трудном положении «из-за амбиций, которые оказались далеко за пределами их возможностей». Именно в результате разжигания конфликта на Украине произошел раскол между Штатами и их европейскими союзниками. В сложившейся ситуации Вашингтону ничего не остается кроме как продолжать «поддерживать Киев», заключил Акфират.

Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Ранее философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский высказал предположение о том, что США принимают участие в конфликте на Украине с целью ослабить Россию и убедиться в ее беспомощности. Специалист считает, что «США настроены продолжать вредить России».

В мире,Ноам Хомский,Генри Киссинджер,ЕС,
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