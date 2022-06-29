В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
5 часов назад

В США рассказали о «мрачной» ситуации на Украине

News.ru

Глава Нацразведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин хочет взять под контроль большую часть Украины, поэтому ситуация в зоне конфликта остается для Киева «довольно мрачной», пишет Reuters. По ее словам, российская сторона в обозримой перспективе добьется успехов на линии фронта.

Мы по-прежнему находимся в положении, когда мы смотрим на президента Путина и думаем, что у него фактически те же политические цели, что и у нас раньше, то есть он хочет взять под контроль большую часть Украины, — сказала Хейнс.

Она также обрисовала три возможных сценария развития ситуации на Украине. Первый: Россия добивается планомерных успехов, но не выполняет задач, поставленных Путиным. По второму сценарию, РФ стремительно прорывает оборону ВСУ и стабилизирует линию фронта. И третий возможный вариант развития событий связан с «крупным прорывом» ВС России при одновременном достижении планомерных военных успехов.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Ранее профессор международных отношений американского колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм заявил, что сценарий победы Украины в конфликте с Россией невозможен и это очевидно. Автор считает, что Украины в рамках ее прежних границ больше не будет.

В мире,Видео,Аврил Хейнс,Владимир Путин,Верховный суд,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители