В Израиле сменился премьер-министр

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск. Новые выборы назначены на 1 ноября 2022 года. Кроме того, глава правительства Нафтали Беннет покинул свой пост. До нового созыва Кнессета кабмин будет возглавлять его соратник по коалиции, министр иностранных дел Яир Лапид. Об этом сообщило издание Times of Israel. Парламентские выборы станут пятыми в стране за неполные 4 года.

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О решении распустить парламент Беннет объявил 20 июня. Тогда же он договорился с Лапидом о передаче обязанностей премьер-министра в рамках коалиционного соглашения.

«Мы сделали всё возможное, чтобы сохранить правительство. Решение распустить парламент является правильным для Израиля», — заявил Беннет.

На выборах в апреле 2019 года ни одна партия не получила большинства голосов, сформировать коалиционное правительство также не вышло. Повторные выборы назначили на сентябрь 2019 года, но они привели к похожему результату. В итоге парламент объявил самороспуск и назначил новые выборы на март 2020 года. Спустя год партии «Ямина» во главе с Нафтали Беннетом и «Еш атид» с Яиром Лапидом создали правительственную коалицию. В июне 2021 года Беннет стал премьером Израиля, сменив на посту Биньямина Нетаньяху, главу партии «Ликуд».