Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уйдет со своего поста

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не примет участия в предстоящих досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post.

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По ее информации, в ближайшие часы премьер должен сделать официальное заявление для прессы. Между тем в среду же парламент Израиля должен принять в окончательном чтении законопроект о самороспуске, отмечает издание.

Как в свою очередь сообщает газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на представителя премьера, Беннет уже уведомил членов своей партии "Ямина", что не примет участия в предстоящих выборах.

В свою очередь газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на представителя премьера, что ранее в среду Беннет уведомил членов своей партии "Ямина", что не примет участия в предстоящих выборах.

20 июня Беннет и Лапид договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. 22 июня парламент проголосовал в предварительном чтении за законопроект о самороспуске.