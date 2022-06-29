Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уйдет со своего поста

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не примет участия в предстоящих досрочных парламентских выборах. Об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post.
По ее информации, в ближайшие часы премьер должен сделать официальное заявление для прессы. Между тем в среду же парламент Израиля должен принять в окончательном чтении законопроект о самороспуске, отмечает издание.
Как в свою очередь сообщает газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на представителя премьера, Беннет уже уведомил членов своей партии "Ямина", что не примет участия в предстоящих выборах.
В свою очередь газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на представителя премьера, что ранее в среду Беннет уведомил членов своей партии "Ямина", что не примет участия в предстоящих выборах.
20 июня Беннет и Лапид договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. 22 июня парламент проголосовал в предварительном чтении за законопроект о самороспуске.
Коалиция во главе с партиями "Ямина" Беннета и "Еш атид" Лапида сформировала кабинет министров по итогам парламентских выборов 23 марта 2021 года, после чего 13 июня того же года Беннет сменил лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.