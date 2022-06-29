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39 минут назад

Эрдоган заявил, что расширение НАТО способствует урегулированию украинского кризиса

Газета.Ru

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что расширение НАТО способствует урегулированию украинского кризиса. Об этом он сообщил на встрече с президентом США на полях саммита Североатлантического альянса в Мадриде, передает ТАСС.

Эрдоган сделал заявление по расширению НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Шаги по расширению НАТО, надеюсь, будут особенно способствовать урегулированию украинского кризиса», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также выразил надежду на то, что с помощью дипломатии удастся решить вопрос экспорта зерна с Украины.

28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум и теперь Анкара готова поддержать вступление этих стран в альянс. Хельсинки и Стокгольм обязались учесть обеспокоенности Анкары в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. По словам Столтенберга, 29 июня Финляндию и Швецию официально пригласят войти в состав альянса.

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