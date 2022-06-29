На Украине назвали способ «возвращения» территорий

Михаил Подоляк – советник главы офиса Зеленского в своем Telegram-канале выложил пост, в котором заявил, что Украина будет возвращать свои территории военным путем. По его словам, для этого необходимо необходимое количество тяжелого вооружения, передает РИА Новости.
Стоит напомнить, не так давно телеканал CNN, ссылаясь на официальные лица в Штатах, сообщал, что американские политики с каждым днем все больше сомневаются в том, что Украине все же удастся возвратить под свой контроль территории, которые были потеряны после начала спецоперации России.
«Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не “успокаивающая мантра” и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений», – пишет Подоляк.