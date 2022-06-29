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6 часов назад

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина вернет территории военным путем

FBM.ruиещё 1

Михаил Подоляк – советник главы офиса Зеленского в своем Telegram-канале выложил пост, в котором заявил, что Украина будет возвращать свои территории военным путем. По его словам, для этого необходимо необходимое количество тяжелого вооружения, передает РИА Новости.

На Украине назвали способ «возвращения» территорий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоит напомнить, не так давно телеканал CNN, ссылаясь на официальные лица в Штатах, сообщал, что американские политики с каждым днем все больше сомневаются в том, что Украине все же удастся возвратить под свой контроль территории, которые были потеряны после начала спецоперации России.

«Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не “успокаивающая мантра” и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений», – пишет Подоляк.

В мире,Михаил Подоляк,
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