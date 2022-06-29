На Украине назвали способ «возвращения» территорий

Михаил Подоляк – советник главы офиса Зеленского в своем Telegram-канале выложил пост, в котором заявил, что Украина будет возвращать свои территории военным путем. По его словам, для этого необходимо необходимое количество тяжелого вооружения, передает РИА Новости .

Стоит напомнить, не так давно телеканал CNN, ссылаясь на официальные лица в Штатах, сообщал, что американские политики с каждым днем все больше сомневаются в том, что Украине все же удастся возвратить под свой контроль территории, которые были потеряны после начала спецоперации России.