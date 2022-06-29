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54 минуты назад

Пушилин заявил, что ДНР и Украина произвели обмен пленными

ТАССиещё 4

Донецкая Народная Республика (ДНР) и Украина произвели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сообщил подробности обмена пленными с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них - рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Как сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН), это первый случай обмена пленными между ДНР и Украиной с начала специальной военной операции.

Среди пленных, которых ДНР вернула Украине, рядовые нацбатальонов, заявил он.

В мире,Армия,Денис Пушилин,
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