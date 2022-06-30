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54 минуты назад

Bloomberg сообщило об исчезновении главы Tesla Илона Маска

Газета.Ruиещё 1

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пропал - в течение девяти дней он не публикует новые записи в соцсети Twitter, а также не появляется на публичных мероприятиях.

Илон Маск исчез
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об исчезновении миллиардера сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что столь долгий перерыв в активности не свойственен для Маска. Бизнесмен регулярно общается в соцсетях с подписчиками, а также публикует собственные заявления или мемы. Также миллиардер находится в процессе заключения сделки по покупке компании Twitter.

Последнее публичное выступление Маска датируется 21 июня на Катарском экономическом форуме. На мероприятии глава SpaceX повторил, что по сделке с Twitter все еще есть "нерешенные вопросы", в том числе опасения по поводу количества ботов.

В соцсетях обсуждают, с чем связано такое молчание Маска. Некоторые поклонники бизнесмена выразили опасения за его здоровье. По неофициальной информации, одна из поклонниц Маска сообщила, что видела генерального директора Tesla на заводе Gigafactory в Техасе на прошлых выходных. Она уверяла, что он в отличном состоянии.

По данным аккаунта, который отслеживает перемещения частного самолета Маска, лайнер с 23 июня находится в городе Остин, рядом с которым и расположен завод Gigafactory.

Ранее сообщалось, что официальный аккаунт Илона Маска в Twitter преодолел отметку в 100 млн подписчиков. Один из твитов бизнесмена стал вторым по популярности за всю историю платформы - пост собрал более 4,5 млн лайков.

В мире,Соцсети,Илон Маск,SpaceX,
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