Генсек НАТО пообещал перевооружить Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация в долгосрочной перспективе обеспечит перевооружение Украины с советского на стандарт Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Столтенберг также рассказал, что страны-члены НАТО в ходе саммита в Мадриде договорились направить дополнительную военную помощь Украине и поддерживать киевские власти «так долго, как это потребуется».

По его словам, союзники продолжат предоставлять крупную военную и финансовую помощь Киеву.

Генсек отметил, что 29 июня лидеры стран альянса согласовали всеобъемлющий пакет помощи для Украины.

Ранее на саммите в Мадриде лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.

«Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО», — говорится в официальной декларации по итогам первого заседания.

Предполагается, что Швеция и Финляндия подпишут соответствующий протокол о вступлении. Затем вступление этих двух стран в альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов НАТО.

Численность передовых групп и сил быстрого реагирования НАТО на восточных рубежах альянса будет увеличена, соответствующее решение поддержали участники саммита НАТО в Мадриде. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции саммита в среду.

"Мы укрепим наши передовые оборонные рубежи и усилим передовые группы на восточных территориях до бригадного уровня. Мы трансформируем силы быстрого реагирования и увеличим их численность до более чем 300 тыс. человек", - сказал он.

Страны - члены НАТО подтвердили свое обязательство довести оборонные расходы минимум до 2% ВВП.

По его словам, союзники подтвердили обязательство, сделанное в 2014 году, "тратить не менее 2% ВВП на оборону".

В 2014 году по требованию США и НАТО страны альянса приняли обязательство к 2024 году довести свои военные расходы до 2% ВВП, однако в 2021 году этой отметки достигли только 10 государств блока из 30.

Страны НАТО создадут специальный фонд для инвестиции в передовые военные разработки, в том числе связанные с искусственным интеллектом, заявил генсек.

"Мы открываем фонд инноваций НАТО, который при поддержке членов альянса будет инвестировать €1 млрд в стартапы и фонды, занимающиеся разработкой соответствующих передовых технологий, таких как искусственный интеллект", - сказал он.

Страны - члены НАТО приняли решение сократить углеродные выборы армий альянса на 45% к 2030 году и до нуля к 2050 году, заявил Столтенберг.

"Мы согласовали конкретные цели по сокращению выбросов НАТО, - сказал он. - Наша цель заключается в том, чтобы сократить выбросы НАТО <...> не менее чем на 45% к 2030 году и переход к нулю к 2050 году".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину "готовиться к долгой войне", не ответив на вопрос, сможет ли она вступить в альянс после. Об этом он сообщил на пресс-конференции саммита в Мадриде в среду.

"Мы должны готовиться к длинной войне, и это наш сигнал президенту Зеленскому, - заявил Столтенберг. - Война должна закончиться за столом переговоров. Но очень важно, чтобы Украина могла получить соглашение на своих условиях. Поэтому есть очень тесная связь, что мы можем достичь за столом переговоров и достижениях [Киева] на поле боя с нашей летальной и нелетальной военной помощью. Мы сконцентрированы на этом".

В ответ на прямой вопрос, сможет ли после этого Украина вступить в НАТО как Финляндия и Швеция, он повторил лишь, что "дверь в НАТО остается открытой".

"Сигнал лидеров с саммита НАТО - это очень серьезная и значительная поддержка. Они даже объявили об отправке дополнительных систем и техники, в частности, Германия, Норвегия, Нидерланды и другие страны сделали объявления о дополнительной военной помощи Украине, - сказал Столтенберг. - Союзники (страны НАТО - прим. ТАСС) готовятся к длинной войне, и это наш сигнал. Мы бьемся за их ценности, но они также воюют за важные для НАТО ценности - суверенитет и территориальная целостность каждой страны, и потому это важно для нашей безопасности".

Столтенберг подчеркнул, что все это альянс донес до Зеленского напрямую.

"В ходе дискуссий, к которым смог подключиться президент Украины Владимир Зеленский, <...> наше послание было четким: Украина может рассчитывать на нас так долго, как это потребуется, - сказал он. - Союзники продолжат предоставлять крупную военную и финансовую помощь и сегодня лидеры согласовали всеобъемлющий пакет помощи для Украины.

Столтенберг уточнил, что страны НАТО выразили готовность обеспечить перевооружение Украины с советского на стандарт Североатлантического альянса и добиться ее оперативной совместимости с альянсом. По его словам, нынешний пакет помощь, согласованный на саммите, будет включать оборудование защищенной связи, топливо, медицинские препараты, бронежилеты, а также средства для защиты от химических и биологических угроз и "сотни систем для борьбы с беспилотниками".

"Все это показывает нашу нерушимую приверженность. Сильная и независимая Украина жизненно важна для безопасности и стабильности евроатлантической территории", - подчеркнул он.

Члены НАТО не хотят видеть Украину в составе Альянса, заявил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква. По его словам, лидеры военно-политического блока открыто заявляют о ненужности включения Киева в Альянс, пишет Bloomberg. Политик также указал на необходимость «единогласной и громогласной» поддержки Украины в лице всех стран НАТО.

[Украине говорят, что] вы не члены [НАТО], потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст, — процитировали Жовкву в агентстве.

По его словам, Зеленский готов рассмотреть возможность принятия той или иной формы «нейтралитета» Украины, как того требует Кремль, но только в случае обмена на твердые гарантии безопасности от союзников Киева.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пересматривал планы по вступлению в НАТО. Дипломат подчеркнул, что вопрос членства Украины в военно-политическом блоке прописан на законодательном уровне. Кулеба также подчеркнул, что структура Альянса является самым эффективным механизмом безопасности в Европе.

Премьер Бельгии Александер Де Кроо призвал убеждать украинского лидера Владимира Зеленского решать конфликт на Украине только военным путем. Об этом он заявил на саммите НАТО.

«Очень важно продолжать говорить с Зеленским, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — приводит слова Де Кроо ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. США и страны ЕС поддерживают Украину в конфликте с Россией, поставляя Киеву оружие.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Москва и Киев проводили ряд переговоров, но они не увенчались успехов и не привели к подписанию мирного договора. При этом в Кремле сказали, что мир может быть заключен за день при выполнении условий со стороны Киева.

28-30 июня 2022 года на встрече в Мадриде лидеры стран НАТО намерены принять программу военной помощи Украине, включающую переоснащение ее армии по стандартам блока. ТАСС подготовил материал о том, какую военную помощь Украина получала от стран НАТО.

От США

До госпереворота на Украине в 2014 году главным поставщиком вооружений этой стране были США. По данным Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 1991-2014 годах общая стоимость поставок вооружений Киеву составила $179,2 млн. В декабре 2014 года президент США Барак Обама подписал Акт "О поддержке свободы Украины", разрешающий безвозмездную передачу Киеву вооружения и подготовку войск. Из оборонного бюджета США на помощь Украине в 2015 году было выделено $100 млн, в 2016 году - $300 млн, в 2017 и $2018 годах - по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн, в 2021 году - $275 млн (указами президента Джо Байдена было дополнительно выделено еще $260 млн).

В 2015-2017 годах США осуществляли поставки лишь нелетального вооружения - бронеавтомобилей, беспилотников, контрбатарейных РЛС, полевых госпиталей. При этом американским компаниям была разрешена продажа летального оружия на Украину, Киев в эти годы активно закупал снайперские винтовки и гранатометы. В декабре 2017 года администрация Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия в эту страну - как в рамках безвозмездной военной помощи, так и на коммерческой основе. Вооруженным силам Украины (ВСУ) были переданы противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, гранатометы, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Согласно данным газеты The Washington Post (май 2022 года), в 2014-2021 годах США поставили Киеву вооружение на $2,7 млрд.

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в феврале 2022 года, по данным Пентагона, США выделили Киеву военную помощь на $6,1 млрд (поставки осуществлялись 13 траншами). 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно ему, в 2022 и 2023 финансовых годах (начинается в стране с 1 октября) США смогут "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы". Помимо наращивания оружия, поставлявшегося ранее, США начали передавать ВСУ более усовершенствованные образцы, а также тяжелое вооружение. Среди них барражирующие снаряды Switchblade, 155-мм гаубицы М777 и снаряды к ним, противокорабельные ракеты Harpoon, бронетранспортеры М113, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, США передали Украине военные вертолеты Ми-17 (предназначались для Афганистана), а также комплексы ПВО советского производства. Начиная с 2014 г. США направляют на Украину на ротационной основе тренировочные миссии для подготовки кадров вооруженных сил. После начала СВО американские инструкторы приступили к обучению военнослужащих ВСУ обращению с современным вооружением.

От Канады

С 2014 года Украина получала из Канады бронежилеты, каски, медицинские комплекты, палатки, спальные мешки, приборы ночного видения. В декабре 2017 года Оттава разрешила поставлять в эту страну летальное оружие. В 2019 году ряд СМИ сообщил о передаче Киеву бронетранспортеров, однако власти не раскрывали подробней. С 2015 года канадские военные обучают солдат и офицеров украинской армии. До начала СВО обучение прошли более 33 тыс. украинских военных. 5 февраля 2022 г. Канада направила на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением. 14 февраля Оттава приняла решение о поставках пулеметов, пистолетов, снайперских винтовок и патронов на сумму $6,1 млн (партия была доставлена в том же месяце). 27 февраля власти Канады направили нелетальное вооружение, 3 и 9 марта - партии летального. 22 апреля страна предоставила гаубицы M777 и боеприпасы, 23 мая - более 20 тыс. снарядов для M777.

От Великобритании

Великобритания с 2015 года поставила бронетранспортеры, бронеавтомобили разведки и связи, медицинское имущество, тактическое снаряжение, зимнее дизельное топливо, приборы ночного видения и GPS-навигаторы. До 2019 года британские военные занимались обучением украинских коллег и подготовили более 22 тыс. военнослужащих. В 2020 году Украина и Великобритания подписали меморандум о расширении сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах - на реализацию совместных проектов выделено £1,25 млрд (более $1,5 млрд). В июне 2021 года был подписан Меморандум о проекте морского партнерства, подразумевающий строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также возведение на Украине двух военно-морских баз.

В январе 2022 года Великобритания начала поставку легких противотанковых комплексов NLAW. Украине было передано порядка 2 тыс. подобных комплексов. В феврале, по данным газеты The Daily Mirror, Лондон направил для обучения военнослужащих ВСУ разведывательно-диверсионным действиям отряд сил специального назначения численностью более 100 человек. 9 марта министр обороны королевства Бен Уоллес сообщил, что Великобритания уже поставила 3 тыс. 615 NLAW, стрелковое вооружение и боеприпасы, в апреле премьер-министр Борис Джонсон объявил о поставке вооружений на £100 млн ($130 млн), включая зенитные ракеты Starstreak и еще 800 NLAW. 2 июня Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст РСЗО M270 MLRS.

От Германии

Германия, вопреки просьбам украинской стороны, долгое время отказывала ей в поставках летального оружия. Однако после начала СВО правительство ФРГ сообщило о намерении отправить 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger, а также разрешило Нидерландам и Эстонии передать Украине старое вооружение немецкого производства. В марте власти ФРГ распорядились отправить 2,7 тыс. зенитных ракет "Стрела" советского производства и 2 тыс. ручных гранатометов. 21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало список поставленных вооружений и план дальнейших поставок, который включает, в частности 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три РСЗО Mars, 22 грузовика, 80 пикапов.

От Франции

Франция в 2014 года поставила Киеву партию бронежилетов. В январе 2020 года в пограничные войска Украины поступило несколько вертолетов Airbus Н125. В 2021 года Париж передал в подразделения сил специальных операций 60 гранатометов APILAS. В марте 2022 года начал поставлять ПТРК Milan, а также 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar (всего 18 таких САУ). С тех пор Франция отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро.

От Испании, Италии, Греции

Власти Испании 2 марта 2022 года приняли решение поставить партию наступательного вооружения, в том числе 1 370 гранатометов и 700 тыс. патронов. 21 апреля премьер-министр Педро Санчес заявил, что страна направит 200 тонн военных материалов. 5 июня газета El País сообщила, что королевство готово поставить тяжелое вооружение - танки Leopard 2 А4 и зенитные ракеты. Однако передачу танков заблокировала ФРГ. Сейчас Мадрид обсуждает поставку не более 10 Leopard 2, причем все они нуждаются в ремонте.

Итальянский парламент в конце февраля 2022 года одобрил резолюцию, разрешающую поставки до конца года военного оборудования Киеву. Списки вооружений засекречены. 5 мая министр обороны республики Лоренцо Гуэрини заявил, что Италия направляла противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты.

Греция 27 февраля 2022 года отправила на Украину боеприпасы, автоматы и ракетные установки. 14 апреля министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна больше не будет поставлять оружие на Украину, однако 24 мая подтвердил, что Греция отправила новую партию вооружений. 5 июня греческий портал Pronews.gr сообщил, что всего в списке передаваемых и уже переданных Украине вооружений находятся 122 БМП-1 с боезапасом, 15 тыс. снарядов, 2,1 тыс. реактивных снарядов, 20 тыс. автоматов Калашникова, 3,2 млн патронов калибра 7,62 мм, 60 ПЗРК Stinger, 17 тыс. 155-мм снарядов, 1,1 тыс. противотанковых гранат. Официально греческие власти не раскрывают, что конкретно и в каких количествах они поставляют.

От Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии

Бельгия, по данным СМИ, с 24 февраля предоставила Украине военную помощь на €76 млн, в том числе 5 тыс. штурмовых винтовок FNC, 200 единиц противотанкового оружия, 3,8 тыс. тонн топлива. Кроме того, известно, что правительство приняло решение поставить противотанковые ракеты и гаубицы М109 (подробности не раскрывались).

Дания 26 февраля 2022 года отправила 2 тыс. защитных жилетов, а также 700 санитарных пакетов. 23 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним. В то же время 1 июня СМИ сообщили, что Швейцария запретила Дании реэкспорт 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Кабинет министров Нидерландов 18 февраля 2022 года одобрил поставку 100 снайперских винтовок с боеприпасами, 3 тыс. шлемов, 2 тыс. бронежилетов, радаров и роботов для поиска мин, 200 ПЗРК Stinger. 19 апреля премьер-министр Марк Рютте заявил, что Нидерланды уже направляют бронетехнику на Украину и рассматривают возможность отправки дополнительного тяжелого вооружения.

Власти Норвегии 30 марта 2022 года заявили, что страна направила Украине 2 тыс. единиц противотанковых гранатометов M72. Ранее были поставлены защитные средства и около 2 тыс. единиц противотанкового оружия. 20 апреля Норвегия отправила на Украину 100 зенитных ракетных комплексов Mistral, 8 июня - 22 самоходные гаубицы М109 с запчастями и боеприпасами.

От стран Восточной Европы

Болгария с 2015 г. производила боеприпасы для украинской армии, в частности для ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, а также одноразовых реактивных гранатометов РПГ-22. В феврале 2021 года Украина закупила 100 тыс. 40-мм снарядов для подствольных гранатометов и около 35 тыс. к автоматическому гранатомету АГС-17, 1,5 млн патронов калибра 7,62 мм. 4 мая 2022 года правительство Болгарии приняло решение оказать помощь с ремонтом украинской техники.

Польша с 2016 года поставила на Украину 50 минометов М57 калибра 60 мм, 9 бронетранспортеров МТЛБ, 15 крупнокалиберных пулеметов, две корабельные артиллерийские установки АК-176М, парашютные системы и 100 безоткатных орудий. 2 февраля 2022 года польские власти приняли постановление о поставках ПЗРК Piorun и боеприпасов. Однако на предложение Киева передать истребители МиГ-29 Варшава ответила отказом, чтобы " не вмешиваться в конфликт". Взамен этого, Польша предложила отдать все свои 28 МиГ-29 в распоряжение США, однако Вашингтон отверг этот план. 10 апреля Польша передала Украине более 230 единиц танков Т-72М, 20 единиц РСЗО БМ-21, то же количество самоходных гаубиц 2С1 и не менее 40 БМП-1.

Правительство Румынии 27 февраля 2022 года приняло решение направить Украине партию помощи общей стоимостью €3 млн - топливо, бронежилеты, каски, боеприпасы, военное снаряжение. 6 апреля румынская газета National сообщила, что Бухарест поставляет на Украину летальное оружие, хотя власти страны публично заявляли о передаче только нелетального оружия.

Правительство Словакии 16 февраля 2022 года одобрило предоставление помощи на сумму €1,7 млн - системы разминирования и медицинские материалы. 27 февраля было выделено еще €4,41 млн, 3 марта - 6,27 млн, 9 марта - €9,99 млн, 13 марта - €2,15 млн. 8 апреля сетевое издание TV Noviny.sk сообщило, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. 31 мая президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что страна поставит самоходные гаубицы Zuzana. 16 июня братиславская газета "Правда" сообщила, что Словакия передала четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2 и боеприпасы к РСЗО "Град".

Хорватия 28 февраля 2022 года заявила, что направит Украине стрелковое оружие и военное защитное оборудование на общую сумму €16,5 млн.

Чехия в 2018 года передала украинской стороне 200 боевых машин пехоты BVP-1 чехословацкого производства, польских самоходных гаубиц 2S1 "Гвоздика". В 2020 году сообщалось, что чешская фирма Czech Defense Systems продала Киеву по очень низкой цене партию боеприпасов, прошедших ремонт с разбором всех элементов (заменой пороха, порохосодержащих составляющих и взрывателей). В 2021 году Чехия поставила 40 самоходных артиллерийских установок Dana-M2, а также 177 крупнокалиберных пулеметов. 26 февраля Прага отправила на Украину оружие и боеприпасы на сумму около $8,6 млн. Согласно местным СМИ, украинские вооруженные силы получили 30 тыс. пистолетов, 7 тыс. автоматов, три тыс. пулеметов, несколько десятков снайперских винтовок и примерно 1 млн патронов. 27 февраля правительство Чехии одобрило безвозмездную передачу военного материала на сумму примерно €16,2 млн, 3 марта - еще на $731 тыс. По сообщениям ряда чешских СМИ, Украине было передано 40 танков Т-72, около 50 БМП-1, самоходные ЗРК "Стрела-10", ударные вертолеты. Сумма военной помощи к концу мая составила порядка 140 млн евро.

От Прибалтийских стран

Литва, согласно сообщениям местных СМИ, с 2014 года поставляла Киеву стрелковое оружие и боеприпасы советского образца. В частности, было передано более 220 пулеметов, более 7 тыс. автоматов Калашникова, 150 тонн патронов калибров 7,62 мм и 5,45 мм и 3 млн патронов различных калибров, а также несколько минометов и противотанковое оружие, около 700 бронежилетов.

Эстония с 2014 года помогает Украине в подготовке военных медиков, артиллеристов и бойцов сил спецназа. В 2020 году Таллин отправил около 2,4 тыс. пистолетов Макарова, в 2021 году - ракеты для ПТРК Javelin и 122-мм гаубицы.

21 января 2022 году стало известно, что страны Балтии с разрешения Госдепартамента США отправят на Украину вооружения американского производства: Эстония - ПТРК Javelin, а Латвия и Литва - ПЗРК Stinger (поставки осуществлены в феврале). Литва также передала партию тяжелых минометов. Количество передаваемых вооружений не уточнялось.

От Турции

В 2018-2020 годах Турция продала Украине Киев ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar ТВ2 на сумму $74 млн. В феврале 2020 года Турция выделила Украине $36 млн на закупку турецкого же вооружения и товаров двойного назначения.

Координация усилий

Военную помощь на безвозмездной основе и поставки вооружения на коммерческой основе страны - члены блока осуществляют на Украину самостоятельно. НАТО лишь координирует поступающие от Украины запросы и оказывает содействие государствам - членам альянса в доставке грузов. 26 апреля в Германии на авиабазе Рамштайн состоялась первая встреча министров обороны из более чем 40 государств, среди которых страны НАТО, с обсуждением возможности оказания военной помощи Украине и координации ее поставок. Результатом встречи стало создание в Штутгарте (ФРГ) Координационного центра поставок вооружений на Украину. После этого состоялось еще две встречи контактной группы в формате "Рамштайн" - 26 мая и 15 июня.

Тысячи украинских военных с апреля прошли обучение по эксплуатации и применению иностранного вооружения за рубежом. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.

По словам главы Минобороны, обучение украинских военных продолжается, оно проходит в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

Сейчас основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению артиллерийских систем крупного калибра, реактивных систем залпового огня, средств артиллерийской разведки, различных типов кораблей и систем их вооружения, в том числе противокорабельного, заявил министр.

Резников добавил, что на этой неделе при поддержке Британии был начат курс базовой общевойсковой подготовки для первых нескольких сотен военных Украины.