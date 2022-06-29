Додона отказались выпустить из-под домашнего ареста

Додона отправили под домашний арест в конце мая по обвинению в государственной измене и коррупции. Позже ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. Сам экс-президент утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего главы Молдавии Майи Санду.