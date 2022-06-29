Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

Лидеры стран НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита организации в Мадриде.

Он отметил, что сегодня лидеры стран договорились подписать Протоколы о вступлении. Участники встречи отметили, что присоединение скандинавских стран сделает организацию сильнее, а евроатлантический регионе – «безопаснее».

Напомним, что Финляндия и Швеция решили подать заявки на вступление в блок после начала российской спецоперации на Украине. Сперва против них выступила Турция, однако в преддверии саммита альянса страны подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий согласие Турции о членстве Хельсинки и Стокгольма.