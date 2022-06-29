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51 минуту назад

Международная группа по "элите РФ" заблокировала $30 млрд активов России

Газета.Ru

Созданная США международная группа по поиску российских активов решила заморозить и заблокировать российские активы на сумму более $30 млрд и предприняла для этого соответствующие меры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Международная группа по "элите РФ" заблокировала $30 млрд активов РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рабочая группа «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) прибегла к широкой, многосторонней координации, чтобы заблокировать или заморозить подсанкционные активы России на сумму более $30 млрд», — говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что заморозке и аресту подлежит дорогостоящее имущество лиц, которые находятся под санкциями. Соединенные Штаты ограничили россиянам под санкциями доступ к международной финансовой системе.

В предстоящие месяцы рабочая группа США продолжит отслеживать российские активы, находящиеся под санкциями, подчеркивается в заявлении.

В американском Минфине напоминают, что с момента начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада заморозили около $300 млрд активов Центробанка РФ.

В мире,Банк России,Казначейство США,
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