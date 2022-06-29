Международная группа по "элите РФ" заблокировала $30 млрд активов РФ

Созданная США международная группа по поиску российских активов решила заморозить и заблокировать российские активы на сумму более $30 млрд и предприняла для этого соответствующие меры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

«Рабочая группа «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) прибегла к широкой, многосторонней координации, чтобы заблокировать или заморозить подсанкционные активы России на сумму более $30 млрд», — говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что заморозке и аресту подлежит дорогостоящее имущество лиц, которые находятся под санкциями. Соединенные Штаты ограничили россиянам под санкциями доступ к международной финансовой системе.

В предстоящие месяцы рабочая группа США продолжит отслеживать российские активы, находящиеся под санкциями, подчеркивается в заявлении.