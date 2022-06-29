Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в среду на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде, привлек внимание к настораживающей динамике обмеления Каспия.
"Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись мнениями по вопросу, который вызывает особое беспокойство, а именно - обмеления Каспия. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет, и, к сожалению, динамика обмеления настораживает", - сказал Алиев.
По словам президента Азербайджана, делегации прибрежных стран продолжат работу "в плане создания экспертных групп с целью выявления причин такого экологического бедствия и определения мер по предотвращению дальнейшего обмеления Каспия".
Алиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в решении экологических проблем Каспия. Он также сообщил, что на конец нынешнего года намечено проведение в Баку шестой конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.