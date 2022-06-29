"Сегодня на встрече в узком формате мы с коллегами обменялись мнениями по вопросу, который вызывает особое беспокойство, а именно - обмеления Каспия. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет, и, к сожалению, динамика обмеления настораживает", - сказал Алиев.