НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

Лидеры стран НАТО приняли на саммите в Мадриде новую Стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Об этом пишет ТАСС.

«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», - говорится в документе.

При этом в концепции отмечается, что НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для Москвы, а также выражается готовность оставить открытыми каналы связи и вести переговоры для снижения рисков эскалации.

Также в документе оговорено, что Североатлантический альянс продолжит укреплять диалог со стремящимися в НАТО странами и развивать партнерские связи с Украиной и Грузией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в том, что они «бросили вызов основанному на правилах мировому порядку». Он также пообещал, что в 2023 году численность сил реагирования альянса вырастет почти в восемь раз - до 300 тысяч военных. А в Прибалтике силы альянса будут удвоены или утроены.