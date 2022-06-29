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10 часов назад

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

Алиса Селезнёва

Лидеры стран НАТО приняли на саммите в Мадриде новую Стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Об этом пишет ТАСС.

«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», - говорится в документе.

При этом в концепции отмечается, что НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для Москвы, а также выражается готовность оставить открытыми каналы связи и вести переговоры для снижения рисков эскалации.

Также в документе оговорено, что Североатлантический альянс продолжит укреплять диалог со стремящимися в НАТО странами и развивать партнерские связи с Украиной и Грузией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в том, что они «бросили вызов основанному на правилах мировому порядку». Он также пообещал, что в 2023 году численность сил реагирования альянса вырастет почти в восемь раз - до 300 тысяч военных. А в Прибалтике силы альянса будут удвоены или утроены.

В конце 2021 года Россия пыталась договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности, предполагающими среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».

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