В НАТО сообщили Украине, что не хотят членства этой страны в организации. Об этом заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

"(Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст", - сказал чиновник в интервью агентству Bloomberg.

Жовква добавил, что саммит НАТО в Мадриде также не оправдал ожиданий Киева. По его словам, украинские власти попросили у альянса оружие еще до начала спецоперации РФ, уже после 24 февраля - о бесполетной зоне и о членстве в НАТО, однако Украина до сих пор не получила "никаких ответов".

Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО". В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.