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10 часов назад

В Израиле описали третью мировую войну

Мария Иванова

Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман заявил, что третья мировая война будет кибервойной, но мир не готов к кибератакам. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В Израиле описали третью мировую войну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Государственный контролер в Израиле - чиновник, контролирующий работу исполнительной власти, госпредприятий и политических партий. Он выполняет функции омбудсмена - граждане могут обращаться к нему с жалобами.

Выступая на Cyber Week 2022, Энгельман раскритиковал состояние общественной кибербезопасности.

«В каком-то смысле мы все живем внутри глобального шоу «Большой брат». Мы обнажены. Наши данные видны слишком большому количеству людей. Наши деньги открыты, наши дети открыты, наше здоровье подвергается опасности», - подчеркнул чиновник.

Он заявил, что кибер-уязвимости, с которыми сталкивается израильская общественность, вдохновили его на решение сосредоточиться на кибербезопасности в своей работе. Энгельман создал в своем офисе отдел кибераудита.

В ходе работы отдела, в частности, выяснилось, что израильская полиция не имеет возможности бороться с киберпреступностью и программами-вымогателями. В 2019 году 87 процентов жертв киберпреступлений в Израиле (около двухсот тысяч человек) не обращались в полицию.

Опрошенные китайской газетой Global Times эксперты ранее заявили, что затягивание конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне, от которой больше всего пострадает Европа.

США де-факто сделали Украину членом НАТО, заявлял китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Он отметил, что еще не было члена НАТО, который получал бы такую большую поддержку со стороны США.

Россия, в свою очередь, «готова к худшему» - к «реальной опасности третьей мировой войны».

В мире,НАТО,
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