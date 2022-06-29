Меркель встретилась с Обамой в Вашингтоне

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель находится с визитом в Вашингтоне, где встретилась с экс-президентом США Бараком Обамой. Об этом в среду агентству DPA сообщила представитель Меркель.

"Я могу подтвердить, что бывший канцлер, доктор Меркель в настоящее время после ухода с поста [главы правительства] ведет политические переговоры в Вашингтоне", - отметила представитель бывшего канцлера.

Меркель находится в Вашингтоне с понедельника и вернется в Берлин в четверг. Никаких дополнительных подробностей ее поездки не приводится.

Ранее экс-глава правительства Германии неоднократно давала понять, что хочет много путешествовать, в том числе в США после своего 16-летнего пребывания в должности канцлера. При этом сам Обама ранее опубликовал в Twitter фотографию, на которой он и Меркель посещают музей в Вашингтоне.

"Будучи президентом, я видел, как Меркель преодолевала кризисы благодаря своему мудрому прагматизму, хорошему настроению и неумолимому моральному компасу", - написал Обама. "И мне повезло, что я могу назвать ее другом", - добавил бывший американский президент.