Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал решение Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО , а также рассказал о возможном ответе России на вступление новых стран в Североатлантический альянс.

Ранее Турция дала согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Лидеры трех государств подписали совместный меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учесть обеспокоенности Анкары в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что 29 июня Финляндию и Швецию официально пригласят войти в состав альянса. По его мнению, это событие в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе.