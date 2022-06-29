Болгарский президент не смог назвать причину высылки дипломатов РФ

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что «не располагает информацией» о причине высылки российских дипломатов. Об этом сообщают «24 часа».

28 июня стало известно о решении Болгарии выслать 70 российских дипломатов и сотрудников из числа техперсонала. В итоге в стране должны остаться 23 российских дипломата и 25 других работников.

«Я не могу обсуждать этот вопрос, поскольку не располагаю необходимой информацией», - так прокомментировал высылку дипломатов Радев.

Он выразил надежду, что исполняющий обязанности премьер-министра Кирилл Петков принял это решение на основе достоверной и проверенной информации и «учел как его масштаб, так и последствия».

Петков утверждал, что высылаемые дипломаты «работали под прикрытием» и занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.