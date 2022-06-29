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1 час назад

Забор российского посольства в Киргизии облили красной краской

Газета.Ru

В Бишкеке неизвестные облили забор российского посольства красной краской, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Забор российского посольства в Киргизии облили красной краской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе УВД Первомайского района Бишкека корреспонденту «Осторожно, новости» сообщили, что инцидент произошел 27 июня.

«Забор облил неизвестный, после чего скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия», — пояснили в милиции.

Сообщается, что в настоящий момент следы краски на заборе отсутствуют. По словам сотрудника охраны посольства, ее уже смыли. Кроме того, отмечается, что сотрудники посольства уверены в том, что произошедшее тесно связано со специальной военной операцией России на Украине.

Похожие инциденты с начала спецоперации происходят и в России. Так, в Орехово-Зуево неизвестный осквернил памятник павшим воинам Великой Отечественной войны . А во Владивостоке женщина облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге. Кроме того, красной краской облили и памятник полководцу Александру Суворову в городе Измаил Одесской области.

В мире,Александр Суворов,
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