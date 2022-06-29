Забор российского посольства в Киргизии облили красной краской

В Бишкеке неизвестные облили забор российского посольства красной краской, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В пресс-службе УВД Первомайского района Бишкека корреспонденту «Осторожно, новости» сообщили, что инцидент произошел 27 июня.
«Забор облил неизвестный, после чего скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия», — пояснили в милиции.
Сообщается, что в настоящий момент следы краски на заборе отсутствуют. По словам сотрудника охраны посольства, ее уже смыли. Кроме того, отмечается, что сотрудники посольства уверены в том, что произошедшее тесно связано со специальной военной операцией России на Украине.
Похожие инциденты с начала спецоперации происходят и в России. Так, в Орехово-Зуево неизвестный осквернил памятник павшим воинам Великой Отечественной войны . А во Владивостоке женщина облила краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге. Кроме того, красной краской облили и памятник полководцу Александру Суворову в городе Измаил Одесской области.