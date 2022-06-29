Забор российского посольства в Киргизии облили красной краской

«Забор облил неизвестный, после чего скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия», — пояснили в милиции.

Сообщается, что в настоящий момент следы краски на заборе отсутствуют. По словам сотрудника охраны посольства, ее уже смыли. Кроме того, отмечается, что сотрудники посольства уверены в том, что произошедшее тесно связано со специальной военной операцией России на Украине.