Байден завил о провале попыток РФ добиться «финляндизации» Европы

«Меня спрашивали [о ситуации с НАТО], о Финляндии и Швеции, когда их лидеры приезжали в Белый дом. Я заявил, что [президент России Владимир] ПутиПутин надеялся на "финляндизацию" Европы, но получит он "натоизацию" Европы. Этого-то он не хотел, но именно это нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе. Я думаю, что это необходимо», – сказал американский лидер.