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12 часов назад

Посол США призвала Грузию и Украину не спорить, а объединиться против РФ

Газета.Ru

Представителям руководства Грузии и Украины не стоит делать обвинительные заявления в адрес друг друга в публичной плоскости. Об этом заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Посол США призвала Грузию и Украину не спорить
Фото:  US Embassy in Georgia US Embassy in Georgia

Глава дипмиссии прокомментировала перепалку главы фракции «Слуга народа» украинской Верховной рады Давида Арахамии с грузинскими политиками. Он обвиняет Тбилиси в оказании помощи Москве в обходе антироссийских санкций. В грузинском правительстве его обвинили в распространении ложной информации и указали, что обвинения бездоказательны.

«Это действительно серьёзные обвинения, и, как я уже говорила, такие дискуссии должны происходить, на мой взгляд, между правительствами, а не через СМИ», — цитирует Дегнана ИА REGNUM.

Американский посол призвала руководство стран не вступать в противодействие друг с другом, а объединиться против России. По её мнению, споры Киева и Тбилиси «на руку» Москве.

В мире,Давид Арахамия,Верховная Рада,
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