Посол США призвала Грузию и Украину не спорить

Представителям руководства Грузии и Украины не стоит делать обвинительные заявления в адрес друг друга в публичной плоскости. Об этом заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Фото: US Embassy in Georgia US Embassy in Georgia

Глава дипмиссии прокомментировала перепалку главы фракции «Слуга народа» украинской Верховной рады Давида Арахамии с грузинскими политиками. Он обвиняет Тбилиси в оказании помощи Москве в обходе антироссийских санкций. В грузинском правительстве его обвинили в распространении ложной информации и указали, что обвинения бездоказательны.

«Это действительно серьёзные обвинения, и, как я уже говорила, такие дискуссии должны происходить, на мой взгляд, между правительствами, а не через СМИ», — цитирует Дегнана ИА REGNUM.