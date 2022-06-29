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13 часов назад

В Бельгии назвали главный вызов ЕС в ближайшие месяцы

Елена Прошина

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал о том, что станет главным вызовом ЕС в ближайшие месяцы. По его мнению, необходимо будет защитить собственное население от последствий антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.

В Бельгии назвали главный вызов ЕС в ближайшие месяцы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, экономические санкции наносят ущерб России. Но при этом они вредят и Евросоюзу. Де Кроо также отметил, что ЕС может вести внешнюю политику и заниматься геополитикой до тех пор, пока его поддерживают граждане.

«Главным вызовом ЕС в ближайшие месяцы станет защита своего населения от последствий того, что происходит. И это потребует огромных усилий и огромной координации от всех нас», - заключил премьер.

Ранее Де Кроо заявлял, что Евросоюз будет и дальше поддерживать Украину и максимально снабжать Киев оружием для обеспечения «результата, которого хочет Запад». Он также подчеркнул, что военные действия могут быть выиграны только на поле боя.

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