В Бельгии назвали главный вызов ЕС в ближайшие месяцы

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал о том, что станет главным вызовом ЕС в ближайшие месяцы. По его мнению, необходимо будет защитить собственное население от последствий антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, экономические санкции наносят ущерб России. Но при этом они вредят и Евросоюзу. Де Кроо также отметил, что ЕС может вести внешнюю политику и заниматься геополитикой до тех пор, пока его поддерживают граждане.

«Главным вызовом ЕС в ближайшие месяцы станет защита своего населения от последствий того, что происходит. И это потребует огромных усилий и огромной координации от всех нас», - заключил премьер.