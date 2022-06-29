Обзор иноСМИ: попытки «задобрить» Россию и «сражение» Байдена и Эрдогана

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Германия и Франция все еще работают над тем, чтобы «задобрить» Россию и позволить ей «сохранить лицо», пишет wPolityce. Немецкие и украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники в украинской администрации, что во время переговоров в Киеве Олаф Шольц и Эммануэль Макрон оказывали давление на украинскую сторону, чтобы она как можно скорее села за стол переговоров с Россией.
Казалось, что продвигающая санкции Еврокомиссия действительно хочет повлиять на Москву, но, похоже в ЕК «боятся Путина» и готовят смягчение мер в отношении калининградского транзита, подчеркивает wPolityce.
G7 планирует ввести предельные цены на российскую нефть и ввести эмбарго на поставки российского золота. Ведущий CNBC Джим Крамер пожелал «Большой семерке» удачи, отметив, что рубль остается сильным, а Китай и Индия будут покупать у России столько нефти, сколько захотят: «Я бы сказал, что все до единой санкции провалились. Ведь нет признаков того, что они [Россия] в ближайшее время остановятся».
Крамер заявил, что у Москвы «неограниченное количество» ракет, а нефти она продает больше, чем раньше. Единственной «санкцией», которая бы сработала, он назвал отправку Украине всех артиллерийских орудий, которые ей нужны.
Украинский кризис ознаменовал возвращение открытой конфронтации между демократиями и авторитарными империями, пишет Le Point. Кризис «разбудил» Запад, который мобилизовался, чтобы поддержать Украину, ввел санкции против России и начал широкомасштабное перевооружение через НАТО, к которому решили присоединиться Швеция и Финляндия .
Однако развивающиеся страны отказались занимать чью-либо сторону в новой холодной войне и сочли, что это прежде всего европейский конфликт. Многие из них - бывшие члены Движения неприсоединения, созданного на Белградской конференции в 1961 году после консультаций югославских, египетских и индийский политиков. Основная идея движения - отказ от участия в военных блоках. Турция, Саудовская Аравия, Индия и Индонезия отказались присоединиться к санкциям против РФ и решили в первую очередь заботиться о собственной выгоде.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть претензии не только к желающим вступить в НАТО Швеции и Финляндии, но также к главе США Джо Байдену. Как сообщает Fox News, президенты «сразятся» на мадридском саммите НАТО на этой неделе.
Хотя основное внимание саммита будет уделено меняющейся реальности - украинском кризису и ситуации вокруг Тайваня, ожидается, что лидер Турции станет главным героем мероприятия. В последние недели в Турции заявляли, что базы США в Греции представляют угрозу для турецкой безопасности, и обвиняли Штаты в использовании давних споров между Афинами и Анкарой в собственных интересах.
Лидеры западных демократий и их союзники на этой неделе встречаются на двух саммитах подряд - «Большой семерки» и НАТО. Как отмечает Симона Маккарти в свей статье для CNN, их цель ясна - оказать давление на Россию из-за украинского кризиса.
В то же время много внимания на саммитах уделяют Китаю, и Пекин этому не рад. Ожидается, что «китайский вызов» вместе с российским впервые будет фигурировать в стратегической доктрине НАТО. Чуть раньше страны G7 включили жесткие формулировки в адрес Китая в свое коммюнике. В МИД Китая в ответ на это возразили, что КНР проводит «независимую миролюбивую внешнюю политику», не вмешивается во внутренние дела других стран, не экспортирует идеологию и тем более не занимается экономическим принуждением или односторонними санкциями.