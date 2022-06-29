Обзор иноСМИ: попытки «задобрить» Россию и «сражение» Байдена и Эрдогана

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Германия, Франция и Еврокомиссия пытаются задобрить Россию»

Германия и Франция все еще работают над тем, чтобы «задобрить» Россию и позволить ей «сохранить лицо», пишет wPolityce. Немецкие и украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники в украинской администрации, что во время переговоров в Киеве Олаф Шольц и Эммануэль Макрон оказывали давление на украинскую сторону, чтобы она как можно скорее села за стол переговоров с Россией.

Казалось, что продвигающая санкции Еврокомиссия действительно хочет повлиять на Москву, но, похоже в ЕК «боятся Путина» и готовят смягчение мер в отношении калининградского транзита, подчеркивает wPolityce.

«Санкции не работают - поможет только артиллерия»

G7 планирует ввести предельные цены на российскую нефть и ввести эмбарго на поставки российского золота. Ведущий CNBC Джим Крамер пожелал «Большой семерке» удачи, отметив, что рубль остается сильным, а Китай и Индия будут покупать у России столько нефти, сколько захотят: «Я бы сказал, что все до единой санкции провалились. Ведь нет признаков того, что они [Россия] в ближайшее время остановятся».

Крамер заявил, что у Москвы «неограниченное количество» ракет, а нефти она продает больше, чем раньше. Единственной «санкцией», которая бы сработала, он назвал отправку Украине всех артиллерийских орудий, которые ей нужны.

«Украинский кризис дал второе дыхание движению неприсоединения»

Украинский кризис ознаменовал возвращение открытой конфронтации между демократиями и авторитарными империями, пишет Le Point. Кризис «разбудил» Запад, который мобилизовался, чтобы поддержать Украину, ввел санкции против России и начал широкомасштабное перевооружение через НАТО, к которому решили присоединиться Швеция и Финляндия .

Однако развивающиеся страны отказались занимать чью-либо сторону в новой холодной войне и сочли, что это прежде всего европейский конфликт. Многие из них - бывшие члены Движения неприсоединения, созданного на Белградской конференции в 1961 году после консультаций югославских, египетских и индийский политиков. Основная идея движения - отказ от участия в военных блоках. Турция, Саудовская Аравия, Индия и Индонезия отказались присоединиться к санкциям против РФ и решили в первую очередь заботиться о собственной выгоде.

«Байден и Эрдоган сразятся на саммите НАТО»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть претензии не только к желающим вступить в НАТО Швеции и Финляндии, но также к главе США Джо Байдену. Как сообщает Fox News, президенты «сразятся» на мадридском саммите НАТО на этой неделе.

Хотя основное внимание саммита будет уделено меняющейся реальности - украинском кризису и ситуации вокруг Тайваня, ожидается, что лидер Турции станет главным героем мероприятия. В последние недели в Турции заявляли, что базы США в Греции представляют угрозу для турецкой безопасности, и обвиняли Штаты в использовании давних споров между Афинами и Анкарой в собственных интересах.

«Пекин недоволен: Европа смотрит на Китай через призму России»

Лидеры западных демократий и их союзники на этой неделе встречаются на двух саммитах подряд - «Большой семерки» и НАТО. Как отмечает Симона Маккарти в свей статье для CNN, их цель ясна - оказать давление на Россию из-за украинского кризиса.