Генсек НАТО заявил о «бросивших вызов миропорядку» Китае и России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита Североатлантического альянса в Мадриде заявил, что Россия и Китай открыто бросают вызов мировому порядку, основанному на правилах. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на открытии мероприятия, генсек альянса пообещал, что на полях саммита будут приняты важные решения для усиления НАТО «в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, как Россия и Китай, открыто бросают вызов международному порядку, построенному на правилах».