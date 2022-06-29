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1 час назад

Генсек НАТО заявил о «бросивших вызов миропорядку» Китае и России

Lenta.ruиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита Североатлантического альянса в Мадриде заявил, что Россия и Китай открыто бросают вызов мировому порядку, основанному на правилах. Об этом сообщает РИА Новости.

Генсек НАТО заявил о «бросивших вызов миропорядку» Китае и России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступая на открытии мероприятия, генсек альянса пообещал, что на полях саммита будут приняты важные решения для усиления НАТО «в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, как Россия и Китай, открыто бросают вызов международному порядку, построенному на правилах».

Ранее сообщалось, что саммит НАТО, который проходит в Мадриде, призвал президента Украины Владимира Зеленского к военному решению конфликта на Украине.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
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