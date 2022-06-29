«Ты не победишь»: в Испании заявили о сигнале Путину

По словам испанского премьер-министра Педро Санчеса, страны НАТО стремятся послать президенту России Владимиру Путину «сильный сигнал — «ты не победишь»». Об этом со ссылкой на Reuters пишет «Лента.ру».

Санчес также подчеркнул, что Россия должна стать «главной угрозой» НАТО из-за украинского кризиса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Мадриде альянс примет новую стратегическую доктрину, которая отразит украинский кризис и растущее влияние Китая. По его словам, в новой доктрине НАТО обозначит Россию как «прямую и непосредственную угрозу безопасности» членов Североатлантического альянса.

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заверил, что НАТО видит только один способ выхода из нынешнего кризиса - «помочь Украине победить».