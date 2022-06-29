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1 час назад

«Ты не победишь»: в Испании заявили о сигнале Путину

Алиса Селезнёва

По словам испанского премьер-министра Педро Санчеса, страны НАТО стремятся послать президенту России Владимиру Путину «сильный сигнал — «ты не победишь»». Об этом со ссылкой на Reuters пишет «Лента.ру».

Санчес также подчеркнул, что Россия должна стать «главной угрозой» НАТО из-за украинского кризиса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Мадриде альянс примет новую стратегическую доктрину, которая отразит украинский кризис и растущее влияние Китая. По его словам, в новой доктрине НАТО обозначит Россию как «прямую и непосредственную угрозу безопасности» членов Североатлантического альянса.

НАТО указало Зеленскому способ решения конфликта на Украине

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заверил, что НАТО видит только один способ выхода из нынешнего кризиса - «помочь Украине победить».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, так как ей просто не оставили другого выбора.

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