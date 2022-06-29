В Германии высказались об отказе от Основополагающего акта Россия — НАТО

«Мы сталкиваемся с этой новой горькой реальностью, заключающейся в том, что теперь мы должны быть в состоянии защитить себя от России, если это произойдет. Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия — НАТО», — заявила она.