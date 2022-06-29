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13 часов назад

В Германии высказались об отказе от Основополагающего акта Россия — НАТО

Елена Прошина

Германия не хочет отказываться от Основополагающего акта РоссияНАТО, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом она высказалась в ходе саммита Североатлантического альянса, который проходит в Мадриде.

В Германии высказались об отказе от Основополагающего акта Россия — НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы сталкиваемся с этой новой горькой реальностью, заключающейся в том, что теперь мы должны быть в состоянии защитить себя от России, если это произойдет. Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия — НАТО», — заявила она.

Бербок также добавила, что цель Североатлантического альянса — вместе обеспечить мир в Европе. Говоря об увеличении численности сил быстрого реагирования НАТО, глава МИД отметила, что такая мера дает понять, что блок «будет защищать каждый дюйм территории».

Напомним, что Основополагающий акт Россия - НАТО был подписан в мае 1997 года. В документе указывалось, что стороны «будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве», и не рассматривают друг друга как противников.

В мире,Анналена Бербок,НАТО,
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