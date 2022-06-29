Байден опозорился перед королевской семьей в Испании

Президент США Джо Байден опозорился перед королевской семьей во время саммита НАТО в Мадриде. Американксий лидер, нарушив нормы этикета, сначала поздоровался с королевой Летисией вместо того, чтобы пожать руку королю Филиппу VI. На общей фотографии Байден и вовсе решил приобнять монархиню.

Газета Le Razon пишет, что первая леди США Джилл Байден также нарушила этикет. На встречу с королевской семьей она прибыла с опозданием и забыла снять солнцезащитные очки.

Чета Байденов не в первый раз нарушает этикет. Так, в 2021 году она приехала на саммит G7 позднее королевы Великобритании Елизаветы II.