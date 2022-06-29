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1 час назад

Самолет российской авиакомпании задержали в Казахстане

Lenta.ruиещё 1

Самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» задержали в Нур-Султане из-за отсутствия таможенных документов. Об этом сообщает «Sputnik».

Самолет российской авиакомпании задержали в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает издание со ссылкой на комитет госдоходов Минфина, воздушное судно было задержано в воскресенье, 26 июня, в казахстанской столице из-за нарушения таможенного законодательства. Так, экипаж самолета вовремя не предоставил сотрудникам службы необходимые таможенные документы.

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«Поэтому в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по статье 538 "Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений" Кодекса Казахстана "Об административных правонарушениях". Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (61 260 тенге)», — говорится в сообщении.

В мире,Волга-Днепр,
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