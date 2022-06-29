Самолет российской авиакомпании задержали в Казахстане

Самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» задержали в Нур-Султане из-за отсутствия таможенных документов. Об этом сообщает «Sputnik».

Как отмечает издание со ссылкой на комитет госдоходов Минфина, воздушное судно было задержано в воскресенье, 26 июня, в казахстанской столице из-за нарушения таможенного законодательства. Так, экипаж самолета вовремя не предоставил сотрудникам службы необходимые таможенные документы.