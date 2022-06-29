Украина уточнила свою позицию по вступлению в НАТО

Украина не пересматривала своих планов вступить в НАТО. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI, пишет ТАСС.
В ходе беседы ведущий сказал, что Киев отказался от планов присоединиться к Североатлантическому альянсу.
«Почему бы нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в конституции. Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве», - заявил министр иностранных дел.
При этом он добавил, что одного желания Киева для этого недостаточно, и нужно, «чтобы и альянс этого хотел». Кроме того, получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС Кулеба назвал «историческим» моментом.
Напомним, что 23 июня Евросоюз согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии. При этом западные политики подчеркивают, что на вхождение в состав ЕС у стран могут уйти десятилетия. Так, рассмотрение заявки Хорватии заняло десять лет, Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, а Албания – с 2014 года.На Украине заявили, что не откажутся от планов вступить в НАТО