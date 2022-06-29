«Если бы Путин был женщиной»: Джонсон порассуждал о спецоперации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы он был женщиной. Об этом он заявил во время общения с журналистами после саммита G7 в Германии, пишет The Guardian.
«Если бы Путин был женщиной, которой он, очевидно, не является, но если бы был, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну мачо — вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал», — заявил политик.
Он добавил, что то, что происходит в Украине — «идеальный пример токсичной маскулинности».
Отметим, что в ходе того же интервью Джонсон заверил, что Великобритании не грозит война из-за ситуации на Украине и высказал надежду, что кризис не приведет к прямому столкновению между Россией и НАТО.