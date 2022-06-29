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1 час назад

«Если бы Путин был женщиной»: Джонсон порассуждал о начале спецоперации

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы он был женщиной. Об этом он заявил во время общения с журналистами после саммита G7 в Германии, пишет The Guardian.

«Если бы Путин был женщиной»: Джонсон порассуждал о спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Если бы Путин был женщиной, которой он, очевидно, не является, но если бы был, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну мачо — вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал», — заявил политик.

Он добавил, что то, что происходит в Украине — «идеальный пример токсичной маскулинности».

Отметим, что в ходе того же интервью Джонсон заверил, что Великобритании не грозит война из-за ситуации на Украине и высказал надежду, что кризис не приведет к прямому столкновению между Россией и НАТО.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,
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