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29 минут назад

На Украине заявили, что не отказываются от планов вступить в НАТО

ТАССиещё 1

Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО. Об этом заявил в среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI.

Украина уточнила свою позицию по вступлению в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Министр не согласился со словами ведущего о том, что Киев отказался от планов присоединения к Североатлантическому альянсу.

"Почему бы нет? Вопрос вступления в НАТО прописан в конституции, - отметил Кулеба. - Кроме того, структура альянса является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском простр

"Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и альянс этого хотел", - сказал украинский министр.

"ЕС принял историческое решение. Но мы видим, что с начала войны НАТО не сделала никаких шагов для нашей интеграции", - заявил Кулеба.

В мире,Дмитрий Кулеба,НАТО,ЕС,
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