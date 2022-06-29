Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся в ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности Украины, заданный на пресс-конференции по итогам саммита G7. Об этом пишет ТАСС.

Саммит стран «Большой семерки», куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США проходил с 26 по 28 июня в замке в Эльмау на юге Германии. К участникам встречи по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский, попросив предоставить его стране гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении и помочь в экспорте зерна.

В ходе итоговой пресс-конференции одна из журналисток поинтересовалась у канцлера Германии, не может ли он конкретизировать, какие именно гарантии безопасности обещаны Украине.

«Да, могу», - ответил Шольц и тихо засмеялся.

После чего глава правительства выдержал довольно длительную паузу и отметил, что «это все», рассмешив аудиторию.