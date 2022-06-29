Лыжники встретили утконоса на заснеженной тропе: видео

В Австралии лыжники повстречали утконоса на заснеженной тропе. Животное проследовало мимо людей по своим делам, не обращая на них никакого внимания. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как в ветреную и снежную погоду зверек пробирается по тропе мимо спортсменов. Люди были крайне удивлены такой неожиданной встрече.