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40 минут назад

Лыжники встретили утконоса на заснеженной тропе: видео

Александр Кузьмин

В Австралии лыжники повстречали утконоса на заснеженной тропе. Животное проследовало мимо людей по своим делам, не обращая на них никакого внимания. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как в ветреную и снежную погоду зверек пробирается по тропе мимо спортсменов. Люди были крайне удивлены такой неожиданной встрече.

Утконос – водоплавающее млекопитающее, которое обитает в Австралии и является одним из символов этой страны. Утконосы расселяются по берегам рек и могут проводить под водой до пяти минут.

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