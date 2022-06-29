Медицинская гуманитарная помощь продается на Украине в аптеках

Лекарства, поступающие на Украину в качестве гуманитарной помощи, продаются в аптеках по высокой цене, а жизненно важные медикаменты, предназначенные для простых украинцев, попадают не в те руки, пишет британское издание The Telegraph.

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По словам представителя одной из украинских благотворительных организаций, некоторые из "пожертвованных материалов" позже попали на полки аптек в больницах с высокими ценниками. В одной из клиник, куда были бесплатно поставлены бинты для операций, пациенту сказали купить их в больничной аптеке - наличными, без чека.

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Формально на Украине существует бесплатная государственная медицина, однако, отмечает корреспондент издания, на самом деле, как и многие государственные службы страны, эта система пронизана коррупцией. Независимое исследование 2021 года показало, что почти 20 процентов украинских домохозяйств давали взятки за медицинские услуги в течение предыдущих 12 месяцев. В минздраве Украины признают, что в стране появился "параллельный мир "неформальных платежей и взяток из кармана больных".

По словам украинских волонтеров, которые доставляют помощь в медицинские учреждения, их стычки с представителями коррумпированной медицинской системы Украины происходят "на регулярной основе". Как отмечают наблюдатели, сейчас эта страна получает от 4000 до 4500 тонн гуманитарной помощи в день. Эксперты говорят, что медицинская помощь особенно уязвима для коррупции из-за ее высокой стоимости, но трудно оценить масштабы проблемы, потому что нет официального контроля за гуманитарной помощью, например, оказываемой частными лицами или на низовом уровне.