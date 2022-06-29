Медицинская гуманитарная помощь продается на Украине в аптеках

Лекарства, поступающие на Украину в качестве гуманитарной помощи, продаются в аптеках по высокой цене, а жизненно важные медикаменты, предназначенные для простых украинцев, попадают не в те руки, пишет британское издание The Telegraph.
По словам представителя одной из украинских благотворительных организаций, некоторые из "пожертвованных материалов" позже попали на полки аптек в больницах с высокими ценниками. В одной из клиник, куда были бесплатно поставлены бинты для операций, пациенту сказали купить их в больничной аптеке - наличными, без чека.
Формально на Украине существует бесплатная государственная медицина, однако, отмечает корреспондент издания, на самом деле, как и многие государственные службы страны, эта система пронизана коррупцией. Независимое исследование 2021 года показало, что почти 20 процентов украинских домохозяйств давали взятки за медицинские услуги в течение предыдущих 12 месяцев. В минздраве Украины признают, что в стране появился "параллельный мир "неформальных платежей и взяток из кармана больных".
По словам украинских волонтеров, которые доставляют помощь в медицинские учреждения, их стычки с представителями коррумпированной медицинской системы Украины происходят "на регулярной основе". Как отмечают наблюдатели, сейчас эта страна получает от 4000 до 4500 тонн гуманитарной помощи в день. Эксперты говорят, что медицинская помощь особенно уязвима для коррупции из-за ее высокой стоимости, но трудно оценить масштабы проблемы, потому что нет официального контроля за гуманитарной помощью, например, оказываемой частными лицами или на низовом уровне.
В украинском агентстве по предотвращению коррупции корреспонденту британского издания пояснили, что с конца февраля в стране произошло более 78 случаев спекуляции на гуманитарной помощи. "99 процентов больниц на Украине полностью коррумпированы", - сказала волонтер по имени Ольга в интервью The Telegraph, при этом, публично высказаться по этому вопросу практически невозможно, если только вы не хотите потерять работу. Эксперты опасаются, что коррупционные запросы врачей могут только усугубиться по мере роста цен на продукты питания и потери работы членами их семей на Украине.