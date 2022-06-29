Во Франции назвали винящие Запад в продовольственном кризисе страны

Редактор французской газеты Le Point Николя Бавере заявил, что Турция, Саудовская Аравия, Индия и Индонезия отказались встать на сторону Запада в конфликте с Россией. По его словам, эти страны винят в продовольственном кризисе именно Запад, а не РФ.

Столкнувшись с новой холодной войной, развивающиеся страны - даже те, в которых развиты демократические институты - отказались последовать за США и Европой. Они сочли, что конфликт на Украине - это прежде всего европейский конфликт, подчеркнул Бавере.

Все эти страны отказались осуждать Россию на голосовании в ООН и не стали вводить санкции. Это касается даже Турции, члена НАТО.

Бавере отметил, что развивающиеся страны в первую очередь заботятся о собственной выгоде. Саудовская Аравия не ответила на призывы США увеличить нефтедобычу и снизить цены, а Индия и Индонезия ограничили экспорт пшеницы, сахара и пальмового масла , чтобы обеспечить собственное население.

«Они ругают Запад за продовольственный кризис», - заявил автор.

Он подчеркнул, что кризис эти страны связывают именно с санкциями против России, а не с боевыми действиями на Украине и ее заблокированными портами.

В середине мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не откроются в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

Конгрессмен США Джейсон Кроу рассказывал, что во время визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую можно использовать для экспорта зерна.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.