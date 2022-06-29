В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для ЕС

В настоящее время Россия и Европейский союз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может «нарушить этот баланс», сообщила Foreign Policy американский эксперт Эмма Эшфорд.

По её словам, Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. По ее мнению, не допустить ситуации изначально должен был Брюссель, сделав для региона исключение в санкционном пакете.