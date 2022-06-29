В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для ЕС

В настоящее время Россия и Европейский союз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может «нарушить этот баланс», сообщила Foreign Policy американский эксперт Эмма Эшфорд.
По её словам, Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле. По ее мнению, не допустить ситуации изначально должен был Брюссель, сделав для региона исключение в санкционном пакете.
«Литва не должна создавать специальную лазейку (в антироссийских санкциях. — Прим. ред.) для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию», — заявила Эшфорд.
Она отметила, что западные страны должны приспособиться к существующей экономической реальности.
«Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны. (Ситуация вокруг Калининграда. — Прим. ред.) может нарушить этот баланс», — подчеркнула эксперт.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на ограничение транзита в Калининградскую область способны «перекрыть кислород» Прибалтике.