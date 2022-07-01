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34 минуты назад

С 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией

Газета.Ruиещё 8

Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Казани. Об этом пишет РИА "Новости".

Украина ввела визовый режим с Россией
Фото: APAP

В МИД Украины при этом добавили, что наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию страны. Отмечается, что окончательное решение принимают пограничники.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен ввести визовый режим для россиян с 1 июля. Он объяснил эту меру "беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" Украины.

Ранее Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что решение об ответе на введение Украиной визового режима будет принято с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта.

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