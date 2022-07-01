Украина ввела визовый режим с Россией

Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Казани. Об этом пишет РИА "Новости".

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В МИД Украины при этом добавили, что наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию страны. Отмечается, что окончательное решение принимают пограничники.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен ввести визовый режим для россиян с 1 июля. Он объяснил эту меру "беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" Украины.