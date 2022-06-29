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15 часов назад

СМИ: символ Российской империи напугал шведского политика

Газета.Ruиещё 1

Шведский политик, кандидат в депутаты Риксдага Ингебрикт Шевик рассказал, что на паромах к острову Готланд он наткнулся на продажу футболок с символикой Российской империи.

Символ Российской империи напугал шведского политика
Фото: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönCC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

На них был нанесён герб острова, а поверх дизайнеры разместили корону российских самодержцев, сообщает Life.ru.

«Я даже немного испугался. Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма?» — недоумённо прокомментировал Шевик ситуацию в беседе с SVT.

Рассказчик высказал мнение, что ситуация с футболками стала результатом ошибки, а не чьего-то злого умысла. Жёстко раскритиковав дизайн изделия, он заметил, что такая неточность может быть выгодна России.

«Мы не знали, что это царская корона и что она символизирует Россию. Вы — первый, кто нам об этом сказал», — оправдался в ответ Адам Якобссон, менеджер магазина, в котором продавались футболки.

Он поспешил сообщить, что фирма уже сняла товар с продажи, а покупатели могут вернуть купленную одежду и забрать свои деньги.

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