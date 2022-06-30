В ООН ответили на призыв Зеленского исключить РФ из Совбеза

Как напомнила Кубиак, все подобные решения принимаются через Совбез. Таким образом, принятие подобного решения невозможно, потому что Россия обладает в совете правом вето.

Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Теоретически для ее исключения нужна поправка в этот документ, принять которую возможно после подписи всех постоянных членов совета.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством», выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН 28 июня. По его словам у России «нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер».