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1 час назад

В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза

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Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совета Безопасности организации. Ее слова передает РИА Новости.

В ООН ответили на призыв Зеленского исключить РФ из Совбеза
Фото: ТАССТАСС

Как напомнила Кубиак, все подобные решения принимаются через Совбез. Таким образом, принятие подобного решения невозможно, потому что Россия обладает в совете правом вето.

Участие России в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Теоретически для ее исключения нужна поправка в этот документ, принять которую возможно после подписи всех постоянных членов совета.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством», выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН 28 июня. По его словам у России «нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер».

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