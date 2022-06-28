Экс-подругу Эпштейна приговорили к 20 годам тюрьмы

Гилейн Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире - Macmillan. Как сообщила ранее прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.