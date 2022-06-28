Экс-подругу Эпштейна приговорили к 20 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил во вторник бывшую подругу американского финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал CNN.
Ранее суд признал Максвелл виновной. Гособвинение США 23 июня запросило для нее наказание от 30 до 55 лет лишения свободы.
Гилейн Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире - Macmillan. Как сообщила ранее прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.