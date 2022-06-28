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56 минут назад

Турция решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Lenta.ru

Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. По данным Reuters, стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде.

Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Как заявил лидер Финляндии, он рад завершить «турецкий» этап на пути к членству в альянсе.

Ранее глава шведского МИД Анн Линде заявила, что переговоры, нацеленные на преодоление возражений Турции против вступления Швеции в НАТО, достигли прогресса. Дипломат понадеялась, что прорыв в переговорах с Анкарой может быть достигнут на саммите НАТО.

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