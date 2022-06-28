Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. По данным Reuters, стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде.

Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Как заявил лидер Финляндии, он рад завершить «турецкий» этап на пути к членству в альянсе.