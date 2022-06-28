Госдеп США ввел санкции против ФСБ

В нем отмечается, что ФСБ включили в санкционный список поскольку служба является «политическим подразделением, агентством или инструментом правительства РФ ». В Госдепе обвинили ведомство в нарушениях прав человека и нападках на украинских граждан, а также их принудительном перемещении из мест проживания и иных действиях, направленных против них.

Итогом введенных санкций станет блокировка любой собственности и активов, которые находятся в США или под контролем американских лиц. Также блокировать будут любые организации, прямо или косвенно принадлежащие одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более. Кроме того под запрет попали любые вложения и займы, предоставление товаров и услуг санкционным лицам и организациям.