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1 час назад

Госдеп США ввел санкции против ФСБ

Елена Прошина

Соединенные Штаты ввели санкции против Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ Государственного департамента США.

Госдеп США ввел санкции против ФСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нем отмечается, что ФСБ включили в санкционный список поскольку служба является «политическим подразделением, агентством или инструментом правительства РФ». В Госдепе обвинили ведомство в нарушениях прав человека и нападках на украинских граждан, а также их принудительном перемещении из мест проживания и иных действиях, направленных против них.

Итогом введенных санкций станет блокировка любой собственности и активов, которые находятся в США или под контролем американских лиц. Также блокировать будут любые организации, прямо или косвенно принадлежащие одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более. Кроме того под запрет попали любые вложения и займы, предоставление товаров и услуг санкционным лицам и организациям.

В мире,ФСБ,Госдеп США,Правительство РФ,
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