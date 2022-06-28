Байден почтил память погибших в Техасе мигрантов

"Трагическая гибель людей вчера в Сан-Антонио (Техас) ужасна и глубоко печальна. Мы молимся за погибших, за их близких и за тех, кто еще борется за жизнь", - говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома во вторник.