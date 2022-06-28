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13 часов назад

Байден почтил память погибших в Техасе мигрантов

ТАСС

Президент США Джо Байден почтил память мигрантов, погибших в Техасе.

Байден почтил память погибших в Техасе мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Трагическая гибель людей вчера в Сан-Антонио (Техас) ужасна и глубоко печальна. Мы молимся за погибших, за их близких и за тех, кто еще борется за жизнь", - говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома во вторник.

Ранее американские СМИ сообщали, что полицейские обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио. Еще 16 человек, которые были внутри, живы.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции во вторник заявил, что в Техасе погибли 50 человек. На данный момент неизвестно, что стало причиной гибели людей.

В мире,Мигранты,Джозеф Байден,
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