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14 часов назад

В Запорожье объяснили взрывы в порту Бердянска

Lenta.ruиещё 3

Взрывы в порту Бердянска произведены в ходе разминирования территории, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.

В Запорожье объяснили взрывы в порту Бердянска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это разминирование, подтверждаем», — отметили в ВГА, уточнив, что работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими.

По данным властей, порт вскоре заработает в плановом режиме.

«В Бердянске в порту очень много заминировано, уже кажется, что все разминировано, но потом все равно находится», — приводит РИА Новости слова члена главного совета ВГА Владимира Рогова.

Российская армия взяла Бердянск под контроль в ходе специальной военной операции, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля.

В мире,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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