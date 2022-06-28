Лукашенко назвал Белоруссию "островком спокойствия"

«Впереди у вас целая жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия. Но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет — от нас и зависит», — сказал он.