Лукашенко назвал Белоруссию "островком спокойствия"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на Республиканском балу, в котором принимают участие лучшие выпускники белорусских вузов. Видеозапись его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Обращаясь к выпускникам, Лукашенко заявил, что мир проходит через период глобальных изменений.
«Впереди у вас целая жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия. Но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет — от нас и зависит», — сказал он.
При этом Лукашенко отметил, что молодым людям «такой вызов нужен», поскольку любые риски создают также и возможности.
По его словам, от молодежи зависит будущее Белоруссии, для которой, «куда бы не качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине».
Ранее Лукашенко заявил, что лесные ресурсы для России являются второй «нефтью».