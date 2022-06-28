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14 часов назад

Лукашенко назвал Белоруссию "островком спокойствия"

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на Республиканском балу, в котором принимают участие лучшие выпускники белорусских вузов. Видеозапись его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко назвал Белоруссию "островком спокойствия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обращаясь к выпускникам, Лукашенко заявил, что мир проходит через период глобальных изменений.

«Впереди у вас целая жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия. Но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет — от нас и зависит», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что молодым людям «такой вызов нужен», поскольку любые риски создают также и возможности.

По его словам, от молодежи зависит будущее Белоруссии, для которой, «куда бы не качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине».

Ранее Лукашенко заявил, что лесные ресурсы для России являются второй «нефтью».

В мире,Александр Лукашенко,
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